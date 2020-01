Prima Turismo, presentazione della quarta edizione: arte e cultura nella Municipalità I

Appuntamento alle ore 12 del 10 gennaio per la presentazione della quarta edizione del progetto Prima Turismo, che quest’anno vedrà al fianco della Prima Municipalità del Comune di Napoli l’Ats composta da Battage e Sytapp.

La conferenza sarà ospitata dalla Sala del Consiglio in piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone 1, e vi prenderanno parte: il presidente della Prima Municipalità di Napoli Francesco de Giovanni, il presidente della Commissione Cultura e Turismo della Prima Muncipalità Iris Savastano, il presidente di Federalberghi Napoli Antonio Izzo, Cristina Cennamo di Battage e Roberto Galloro di Sytapp ovvero le società che compongono l’Ats e che hanno vinto il bando per la comunicazione del Progetto Prima Turismo nonché numerosi rappresentanti del turismo e del commercio del territorio.

Il progetto Prima Turismo, ideato e promosso dalla Commissione Cultura e Turismo della Prima Municipalità di Napoli, è nato con l'intento di voler coordinare e promuovere l'offerta turistica della Prima Municipalità, tentando di lavorare sempre meglio e auspicando in una crescente valorizzazione turistica del quartiere. Oltre a diverse azioni portate avanti per incrementare i flussi turistici nel quartiere, il progetto ha messo in rete i principali attori dell'offerta culturale della Municipalità, con itinerari culturali ed eventi distribuiti tra Chiaia, Posillipo e San Ferdinando.