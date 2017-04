"Prima Turismo": percorsi turistici, cine-teatrali e snorkeling a Chiaia e Posillipo

Dal 7 aprile al 28 dicembre 2017 la Municipalità I ha organizzato un fitto programma di itinerari turistici cine-teatrali, eventi culturali e convegni.

Si andrà dai percorsi nella Galleria Borbonica; ai presepi e le maschere nel periodo natalizio; visite alla sinagoga e ai palazzi nobiliari; trekking tra i parchi e i casali di Posillipo; tour in bici; tour via terra nel parco della Gaiola e in mare (snorkeling).

Il programma completo di «Prima Turismo», sponsorizzato da Caffè Borbone, con il supporto alla distribuzione del materiale di Federalberghi e Casartigiani, verrà presentato giovedì 6 aprile alle ore 12,00, nel corso di una conferenza stampa nella sala del Consiglio della Prima Municipalità, a Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone n.1, alla presenza del presidente Francesco de Giovanni e del presidente della commissione Turismo e Cultura Iris Savastano. Presenti anche i responsabili delle associazioni del territorio, che svolgeranno le diverse attività. Il progetto, che prevede un programma di sviluppo turistico di Chiaia, Posillipo e San Ferdinando, ha il preciso obiettivo di incrementare, attraverso una serie di attività di coordinamento, i flussi turistici sul territorio e di generare un’offerta turistico-culturale sistemica.

Tra gi itinerari a Chiaia, solo per citarne alcuni: quelli cine-teatrali di Eduardo Scarpetta e De Filippo (con racconti dei luoghi storici, visita della libreria del cinema e del teatro); Galleria Borbonica con 4 percorsi diversi; presepi e maschere nel periodo natalizio; Sinagoga e palazzi nobiliari.

A Posillipo: Trekking tra i parchi e i casali; tour in bici; tour via terra nel parco della Gaiola, in mare (barca con fondo trasparente) e snorkeling.

