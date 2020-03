Prevenzione Coronavirus, Teatro Tram rinvia gli spettacoli di marzo: già fissate le nuove date

A seguito del recente Decreto Ministeriale riguardante il Covid-19, la direzione del Teatro Tram di Napoli ha deciso di annullare tutte le rappresentazioni in programma fino al 3 aprile 2020.

Sono state però già fissate le date di recupero dei due spettacoli in cartellone a marzo: “Accattone” di Enrico Maria Carraro Moda (in programma dal 13 al 15 marzo) andrà in scena dal 15 al 17 maggio 2020; “Venere Tascabile” di Carmen Pommella (in programma originariamente dal 19 al 22 marzo) andrà in scena dal 23 al 26 aprile 2020. La restante programmazione resta invariata.

Proseguiranno invece regolarmente le attività dei laboratori di teatro e dei workshop (domani, sabato 7 marzo, c'è "Medea. L'intera città griderà la mia sorte", il workshop di lettura e studio condotto dal direttore artistico del Tram Mirko Di Martino), nel pieno rispetto delle norme contenute nel Decreto Ministeriale.