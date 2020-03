Prevenzione Coronavirus, rinviata a maggio la Fiera del Baratto e dell'Usato

"In considerazione degli ultimi sviluppi legati al COVID-19 ed in seguito al decreto ministeriale emanato dal governo il 4 marzo che vieta tutte le manifestazioni pubbliche e private fino al 4 aprile siamo a comunicare - scrive in una nota lo staff di Bidonville - che la Fiera del Baratto e dell'Usato è stata rinviata al 9-10 maggio. Salvo aggiornamenti"

L'ormai tradizionale fiera che pone l'attenzione sul tema del Riuso e del Riciclo attraverso la compra-vendita di piccolo antiquariato, modernariato, artigianato manufatto, collezionismo e tanto altro, si terrà anche quest'anno negli spazi della Mostra D'Oltremare di Napoli