Marco Zurzolo & Davide Costagliola, concerto in streaming sulla pagina FB dello Spazio ZTL

In questo momento in cui è fondamentale rispettare le indicazioni del governo e del ministero della sanità, restando in casa, al fine di arginare il contagio da coronavirus, lo Spazio ZTl (Zurzolo Teatro Live) di Napoli continua a promuovere musica, jazz e cultura, ma questa volta lo fa in streaming. Dando quindi la possibilità a tutti di continuare a godere di ottima da musica, senza muoversi di casa.

L'apputamento è sabato 14 marzo alle ore 21, con lo straordinario concerto (a porte chiuse) "Vesuviana" di Marco Zurzolo e Davide Costagliola. Sarà possibile assistere al live in streaming collegandosi alla pagina facebook dello Spazio ZTL.

Durante la performance, sarà anche possibile lasciare commenti per interagire con i musicisti.