Prevenzione Coronavirus, ai Giardini la Mortella riviata l'apertura della stagione 2020

In ottemperanza alle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19 i Giardini la Mortella hanno sospeso le attività.

Le celebrazioni previste in occasione del decennale della scomparsa di Lady Walton e l’apertura ufficiale della stagione 2020 verranno nuovamente calendarizzate non appena le disposizioni lo renderanno possibile.

La vita dei Giardini la Mortella però non si fermerà e continuerà a seguire i ritmi della natura. Cercheremo di condividere questa insolita stagione attraverso racconti ed immagini che permettano sia pur da lontano di vivere la bellezza della primavera, con l’augurio che siano di conforto per la nostra Isola d’Ischia in questo difficile momento.

Inoltre, il prossimo 21 Marzo, giorno in cui cadrà il decennale della scomparsa di Lady Susana, la Fondazione William Walton ne condividerà un ricordo sempre via social.