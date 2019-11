Prevenire il rischio sismico: ingegneri incontrano cittadini e amministrazioni della provincia di Napoli

“MESE DELLA PREVENZIONE SISMICA, NOVEMBRE 2019”: parte un ciclo di incontri tecnico-informativi organizzati dall'Ordine degli Ingegneri di Napoli, presieduto da Edoardo Cosenza, con i colleghi, le amministrazioni locali e soprattutto con i cittadini, nell'ambito della campagna nazionale “Diamoci una Scossa!”, giunta alla seconda edizione e ideata per diffondere la cultura della prevenzione sismica e della sicurezza sismica dei fabbricati.

Gli appuntamenti sono coordinati dal Referente per l’Ordine di Napoli di "Diamoci una Scossa!", Ingegner Eduardo Pace, Coordinatore della Commissione "Protezione Civile" dell'Ordine.



Si comincia con DUE date:

- Mercoledì 6 novembre 2019 dalle ore 15.45 - Gragnano

Sede: Sala Convegni Biblioteca Comunale di Gragnano - Via Sepolcri, Gragnano (NA)

- Venerdì 8 novembre 2019 dalle ore 15.00 - Santa Maria La Carità

Sede: Sala Consiliare Comune di S. Maria La Carità - Piazzale SS. Giovanni Paolo II, Santa Maria La Carità (NA)



Durante il “Mese della Prevenzione Sismica”: viene fornita dai tecnici, a titolo gratuito e ai cittadini che si prenotino on line sul sito web dell’iniziativa (www.giornataprevenzionesismica.it), una prima valutazione sommaria dello stato di sicurezza delle abitazioni e informazioni sulle relative possibilità di interventi di mitigazione del rischio, finanziabili con gli incentivi statali del Sisma Bonus e dell'Eco Bonus.

“Gli incentivi statali ora disponibili per la riduzione del rischio sismico – ribadisce il Presidente degli Ingegneri di Napoli, Professor Edoardo Cosenza - permettono di ridurre fino a circa l'85 per cento il costo degli interventi. I professionisti vogliono affiancare i cittadini per spiegare loro come cogliere questa opportunità. Dopo le visite tecniche che si svolgeranno nel mese di novembre – prosegue Cosenza - sarà elaborata una scheda di valutazione sommaria che fornirà al cittadino una prima indicazione sulle condizioni dell’immobile e sulla possibilità concreta di chiedere l’incentivo statale”.

La valutazione sarà sintetizzata in un semaforo con tre livelli di allerta: verde, giallo e rosso.

“In pratica – conclude Edoardo Cosenza - promuoviamo una campagna di prevenzione di massa sul patrimonio immobiliare italiano, sulla falsariga di quanto abitualmente si fa per iniziative di prevenzione medico-sanitaria”.