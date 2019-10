Preservativi gratis regalati in strada da "Agenti Escort"

“Agenti Escort Advisor” in divisa distribuiranno informative e preservativi nel centro di Napoli Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, continua la sua battaglia contro l’ipocrisia legata alla prostituzione con una nuova campagna shock.

Il 22 e 23 ottobre dalle ore 11 alle 18 nel quartiere San Lorenzo (in pieno centro storico), in contemporanea a Napoli e Torino appariranno “posti di blocco” nelle zone delle due città con la maggior presenza di escort. Ragazzi e ragazze in divisa distribuiranno statistiche e preservativi per avvisare la popolazione di questo fenomeno che si sviluppa nei centri cittadini. Escort Advisor è primo sito di recensioni di escort in Europa, ha inventato il settore delle “recensioni adult”.

PROGRAMMA

M Università Piazza Bovio dalle 11 alle 15

Corso Umberto I da angolo via Acquari ad Angolo Mezzocannone dalle 15 alle 18

(Location Back Up: Lungomare via Nazario Sauro tra Petronio e Console e Incrocio via Nazario Sauro via Partenope - Castel Dell'Ovo)

Piazza Bellini - Da Piazza Bellini a Metro Cavour dalle 11 alle 15

Piazza Luigi Miraglia - Angolo Via de Sangro di Sansevero dalle 15 alle 18