Torna il Presepe Vivente a San Giorgio a Cremano

V edizione del presepe vivente presso la Chiesa Santa Maria dell’Aiuto, domenica 29 dicembre con tre rappresentazioni, 17.30, 18.45, 20.00, il tradizionale appuntamento tanto atteso dai cittadini San Giorgesi.

Quest'anno l’autore e regista Mario Pasquale ha voluto omaggiare il primo presepe vivente, quello che fece nell’anno 1223 San Francesco nel piccolo paesino di Greccio in provincia di Rieti ma aggiungendo un po’ di Napoli con la sacra famiglia ,con origini partenopee , due zampognari, e un classico vicolo, in modo da unire le due culture, e creare uno spettacolo più universale. L’idea una volta condivisa dal diacono Gerardo Farina e dal parroco don Gioacchino Montefusco, sempre vicino ad iniziative popolari, si è dato inizio alla costruzione dello scenario, che grazie alla bravura di alcuni parrocchiani si è creato un piccolo capolavoro. Alla rappresentazione del Presepe vivente dal titolo "L PRESEPE SECONDO FRANCESCO” parteciperanno, la compagnia teatrale “Le Ali del Teatro” diretta da Mario Pasquale e Maria Giustiniani, come da tradizione la scuola di ballo di San Giorgio a cremano “La Manu dance”, e per la prima volta in questa manifestazione, l‘Associazione Culturale di danza storica "Passi & Note", con un ballo medievale, in più circa 40 parrocchiani come figuranti. Il tutto ha coinvolto circa 60 persone , tutti con vestiti d’epoca , un lavoro disumano per le donne della sartoria della Parrocchia, poi la bravura del tecnico Enzo Bruccoleri con i suoi effetti speciale farà il resto.

I biglietti di ingresso sono in distribuzione dal 21 presso la sacrestia

