Presepe Vivente dei Quartieri Spagnoli

Dopo il successo del 2016, il 5 e 6 gennaio dalle ore 18:00 torna per la seconda edizione il Presepe Vivente ai Quartieri Spagnoli, organizzato dall'associazione Vic Vic in collaborazione con Angelo & Tina Scognamiglio.

Per l'occasione la cittadinanza potrà godere della magnifica chiesa di Santa Maria della Mercede a Montecalvario che dà il nome al quartiere, un gioiello del 1560. Oltre ad una breve visita guidata nella chiesa in cui sarà allestita la natività, scene di vita popolare con musica e degustazioni tipiche animeranno piazzetta Montecalvario (uscita Montecalvario metro Toledo), recuperata con i lavori della linea 1.

"Nei Quartieri Spagnoli famosi per la presenza dei "bassi", il presepe vivente non poteva che essere "dal basso": qui è il popolo che mette insieme associazioni, parrocchie e commercianti"- dice Peppe Maienza, Presidente dell'Associazione Vic Vic. Sarà una vera e propria festa del folklore : tammorre e strumenti della tradizione musicale popolare, tombolata scostumata in piazza, rievocazione degli antichi mestieri, mercatino della cucina verace. Le audizioni per la scelta dei figuranti sono state fatte tra i banchi di frutta del negozio di Angelo & Tina Scognamiglio a vico lungo gelso: tra un cliente ed un altro la Signora Tina ha preso le misure per i vestiti ed attribuito le parti : "Il Presepe vivente è una rappresentazione in cui gli attori sono gli stessi abitanti del quartiere. Mettiamo in piazza la nostra voglia di fare festa e di far parlare dei Quartieri Spagnoli in maniera positiva: siamo il quartiere dell'accoglienza".

L'evento è patrocinato dalla Seconda Municipalità: "È bello vedere che la nostra città non si limiti a riprendere vecchie tradizioni ma a crearne di nuove: è la seconda edizione ma sono certo che il presepe vivente entrerà nella storia dei quartieri spagnoli. Domenica, finito il presepe, ci sarà sempre in piazza un concerto in onore di Pino Daniele: un calendario di eventi di tutto rispetto, segno che il territorio si sta risvegliando dopo un lungo sonno"- dice Luigi Carbone, vice Presidente della seconda Municipalità.

L'evento si chiuderà con un concerto dell'orchestra sinfonica dei quartieri spagnoli il giorno 6 alle ore 21:30 nella chiesa.