Presepe Vivente a Boscotrecase con oltre 200 figuranti

Fede e tradizione saranno gli ingredienti della prima edizione de Il Presepe Vivente che si terrà il 6 gennaio 2017 nel pittoresco e suggestivo centro storico di Boscotrecase, in uno dei quartieri più antichi, Oratorio, organizzato dalla Chiesa Patronale Sant'Anna.

Un viaggio sensazionale nella storia e nelle tradizioni, di raccoglimento mistico in cui i vari elementi evangelici, leggendari, simbolici, liturgici e popolareschi faranno vivere appieno lo spirito del Santo Natale.

Il Presepe Vivente di Boscotrecase porterà l’antica contrada Oratorio, custode di antiche tradizioni e porta sul mondo, in quella splendida e magica atmosfera che sempre più conquista i visitatori, attraverso la pittoresca via Gian Battista Monaco, in cui prenderanno vita diverse botteghe che proporranno al pubblico le antiche arti e i mestieri boschesi, come quello delle costruzioni di botti di legno castagno, e, dove avranno modo anche di degustare vini e prodotti enogastronomici locali negli stand posizionati lungo il percorso.

Saranno oltre duecento i figuranti che animeranno l’intera strada del quartiere Oratorio e un impianto di filodiffusione farà da colonna sonora con i tipici canti natalizi, anche se a fine percorso ci sarà un grande regalo per i visitatori, Il Coro degli Angeli, circa trenta bambini che interpreteranno le più belle canzoni di Natale, da sempre evocatrici delle emozioni più indescrivibili.

Siete tutti invitati a prenderne parte, il giorno 6 Gennaio dalle ore 18:30, Via Gian Battista Monaco.

Itinerario consigliabile: Ingresso da Via Tenete Luigi Rossi, e proseguire per via Gian Battista Monaco che porta a Piazza Sant’Anna.