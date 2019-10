Presenze, Storie di Fantasmi al Museo del Sottosuolo

PRESENZE - Storie di Fantasmi: visita teatralizzata notturna al Museo del Sottosuolo, venerdì 1 Novembre ore 21,00.

Lo spettacolo più spaventoso mai visto nei Sotterranei di Napoli. Il Museo del sottosuolo si popola di anime antiche ed esseri delle terre dimenticate. Fantasmi del passato incontrano il pubblico e rivelano le loro horrorifiche storie.

Quattro donne. Quattro anime dannate provenienti dai luoghi più misteriosi d'Europa.

Banshee, poltergeist, doppelgänger, e spiriti che parlano al pubblico come se potessero per una notte, ed una soltanto rivolgersi ai vivi, a ciò che hanno perduto, senza distanza, in prima persona.

In una notte dove il velo si fa più sottile fantasmi di persone che hanno segnato la storia delle più importanti leggende d’orrore d’Europa accettano di abbandonare, per poche ore, la loro condizione di esseri sospesi per condividere con noi, poveri mortali, le loro spaventevoli storie.

La visita teatralizzata organizzata da l’associazione “La chiave di Artemysia” in collaborazione con il Museo del sottosuolo si apre con una spiegazione della figura degli spiriti in quelle che sono le diverse chiavi di lettura.

Essa va poi focalizzarsi sui singoli personaggi. A mano a mano che il mistero si infittisce questi prendono vita, o meglio dire prendono morte, occupando con la loro spettrale presenza i cunicoli del sottosuolo.

Ad uno ad uno racconteranno le loro storie. Il pubblico è circondato, accerchiato, immerso.

In scena: Livia Berté, Claudia Esposito, Luisa Leone.

Coreografie ed esibizioni coreografiche: Claudia Esposito e Luisa Leone

Drammaturgia: Livia Berté.

Costo del biglietto di euro 13.

Prenotazione obbligatoria causa posti limitati.

Per INFO E PRENOTAZIONI:

numeri: +393714285438

+39 3280115044

mail: lachiavediartemysia@gmail.com

direct: messaggio su Fb