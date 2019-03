Luciano Varnadi Ceriello dopo 20 anni ritorna a San Giuseppe Vesuviano, paese dove ha vissuto la sua adolescenza.

La F.I.D.A.P.A. di San Giuseppe del Vesuvio

organizza la

PRESENTAZIONE-SPETTACOLO

del romanzo

IL SEGRETO DI CHOPIN

(Armando Curcio Editore)

di Luciano Varnadi Ceriello



“Chopin come non l’avete mai ascoltato:

letteratura, musica, canto e arte pittorica sulle note di Chopin.”

Venerdì 26 marzo 2018, ore 18,00, presso la Sala Parrocchiale del Santuario di San Giuseppe Vesuviano in Piazza Risorgimento.

La serata si concluderà con un APERICENA.

INGRESSO LIBERO

SALUTI:

Arch. Anna Carillo - Presidente F.I.D.A.P.A. San Giuseppe del Vesuvio

Padre Rosario Avino - Direttore dei Giuseppini del Murialdo di San Giuseppe Vesuviano

Prof.ssa Giuseppina Ambrosio - Dirigente scolastico

Avv. Silvia Annunziata . Assessore alla cultura

Avv. Vincenzo Catapano - Sindaco di San Giuseppe Vesuviano



RELATORE:

Prof. Luigi Iroso - già Dirigente scolastico



INTERPRETAZIONI PIANISTICHE

M° Giuseppe Giulio di Lorenzo



OSPITE:

la vocalist Vera Mignola che interpreterà alcuni Notturni di Chopin resi canzone dall'autore.

Sarà presente in sala l'autore LUCIANO VARNADI CERIELLO.

organizza la PRESENTAZIONE-SPETTACOLO del romanzo IL SEGRETO DI CHOPIN (Armando Curcio Editore) dello scrittore-cantautore veneto-campano LUCIANO VARNADI CERIELLO e dell'omonima mostra d'arte della pittrice AMELIA MUSELLA. Sarà l’occasione per il ritorno del cantautore-scrittore Luciano Varnadi Ceriello a San Giuseppe Vesuviano, paese dove ha vissuto la sua adolescenza, dopo vent’anni di lontananza. Sarà un pomeriggio all’insegna della "global art", dedicata alla straordinaria figura del musicista polacco Fryderyk Chopin. Il cuore dell'incontro sarà la descrizione del romanzo "Il segreto di Chopin" (Armando Curcio Editore) presentato dalla moderatrice Prof.ssa Vania De Angelis. La cultura e l'arte non si limiteranno alla presentazione del libro, ma l’evento proseguirà con l’esecuzione di 3 "Notturni" di Chopin, messi in parole dall’autore, ed eseguiti dal M° Giuseppe Giulio di Lorenzo al pianoforte e dalla vocalist Vera Mignola al canto. Relatore del romanzo sarà il Prof. Luigi Iroso, ex insegnante di Ceriello quando da ragazzo frequentava il Liceo Classico Diaz di Ottaviano. Daranno il loro saluto l’Arch. Anna Carillo - Presidente F.I.D.A.P.A. di San Giuseppe del Vesuvio, Padre Rosario Avino - Direttore dei Giuseppini del Murialdo di San Giuseppe Vesuviano, la Prof.ssa Giuseppina Ambrosio - Dirigente scolastico, l’Avv. Silvia Annunziata, Assessore alla cultura e l’Avv. Vincenzo Catapano - Sindaco di San Giuseppe Vesuviano. La serata offrirà inoltre la rara opportunità di ammirare le 23 tavole pittoriche elaborate dalla pittrice Amelia Musella, dedicate ai capitoli del romanzo e alla vita del grande musicista polacco.

Dopo un lungo tour di presentazioni tra castelli, palazzi ducali, librerie e chiese, Circoli dei Lettori, "Il segreto di Chopin" approda a San Giuseppe Vesuviano (NA), ricco di ben 18 riconoscimenti di grande rilievo, conferiti da varie organizzazioni culturali italiane, tra cui lo Spoleto Art Festival letteratura 2018, il Premio Letterario “LA CITTA’ DI MUREX" di Firenze, il premio della FUIS (Federazione Unitaria Italiana Scrittori) Va in scena lo scrittore di Roma, il Premio speciale “All’originalità” al Rive Gauche Festival (Firenze), Premio Nazionale di Arti Letterarie di Torino.

All’interno del sito www.ilsegretodichopin.it si possono trovare l'intero primo capitolo del romanzo, alcuni Notturni di Chopin resi canzone, interpretati dal M° Giuseppe Giulio di Lorenzo al pianoforte e cantati dalla vocalist Vera Mignola, gli spartiti con il testo in partitura e le tavole pittoriche ispirate ai testi presenti nel libro. C'è anche un'area riservata con contenuti speciali alla quale si può accedere grazie a un codice presente all'interno dell’edizione cartacea del romanzo.