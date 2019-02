NapoliCittàLibro: presentazione dell'edizione 2019 del Salone del Libro e dell’Editoria di Napoli

Giovedì 7 marzo alle ore 11.30, presso Palazzo Zevallos Stigliano (via Toledo 185) a Napoli, si presenta alla stampa la seconda edizione di NapoliCittàLibro, il Salone del Libro e dell’Editoria di Napoli in programma dal 4 al 7 aprile 2019 a Castel Sant’Elmo. Si renderanno noti il programma, gli ospiti, le iniziative.

Promossa dall’Associazione Liber@Arte, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura e il Polo museale della Campania-Ministero per i Beni e le attività culturali, il tema scelto da NapoliCittàLibro è Approdi. La cultura è un porto sicuro: un riferimento all’attualità e alla riaffermazione della cultura come àncora ben salda per la comprensione del presente. Arricchita da nuovi format e nuovi contenuti, la

manifestazione conferma la vocazione di Castel Sant’Elmo come “cittadella della cultura”. Negli ambulacri dell’antica fortezza si ospiteranno libri e incontri, unendo la ricchezza del patrimonio artistico e storico a quella dell’immaginazione e della creatività.