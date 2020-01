Presentazione del romanzo "La vigna"

Presso la Mondadori Rionealto, via Fragnito - Napoli, il 21 gennaio, sarà presentata la nuova edizione del romanzo LA VIGNA, edito da LFA PUBLISHER.

Sinossi del romanzo:

Il penalista Michele Marino ha un momento di crisi intorno alla sua mezza età. Si prende un periodo sabatico in un Convento liguorino tra i monti Lattari, dove padre Buonocore ascolta le peripezie della sua vita e gli dà conforto. Ancora adolescente Michele era stato scioccato dalla sorella della ragazzina di cui si era innamorato, perché quella aveva tentato di ammazzare a colpi di rivoltella il suo fidanzato che non la voleva più. Aveva poi da poco terminato il Liceo quando aveva visto riverso in una pozza di sangue un amico d’infanzia sgozzato da un rivale. Conseguita la laurea in legge, suo padre l’aveva introdotto in una Loggia massonica, finché non era stato coinvolto nel golpe Borghese e gli era stato chiesto un suicidio d’onore. In seguito, aveva praticato il Foro per anni difendendo delinquenti della peggiore risma. Si era accorto, in tutto questo, di avere perso la capacità di amare…

