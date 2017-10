Gragnano, presentazione del Progetto Erasmus+ “Speak up, even if your voice shakes”

Il progetto Erasmus + Azione Chiave 2 dal titolo “Speak up, even if your voice shakes” è diretto a studenti e insegnanti delle scuole “Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6” di Bydgoszcz (Polonia), “Istituto di Istruzione Superiore don Lorenzo Milani” di Gragnano (Italia), “Hebbelschule Kiel” di Kiel (Germania) e “Gimnazija Bežigrad” di Ljubljana (Slovenia).

Il progetto, che sarà svolto dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2019, prevede 4 incontri internazionali, ciascuna scuola partner ospiterà una volta i partecipanti al progetto. Inoltre, ci saranno due incontri per i coordinatori del progetto, il primo dei quali si terrà a Gragnano.

Pertanto il progetto sarà ufficialmente aperto il 7 novembre 2017 alle 11.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Gragnano, alla presenza dei docenti delle scuole coinvolte di Polonia, Germania e Slovenia. Interverranno le Autorità Locali, i rappresentati dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e della Città Metropolitana di Napoli.

Gli obiettivi del progetto sono quelli di accrescere la competenza degli studenti nelle soft skill, potenziando le abilità connesse alla presentazione di se stessi, migliorando la loro competenza nelle abilità sociali e nel team building per sviluppare il pensiero critico, la comunicazione effettiva e la creatività. In tal modo gli studenti diventeranno cittadini del mondo responsabili, atti a comprendere le persone di altre culture con le loro differenze, sviluppando empatia e rispetto, rafforzando la dimensione europea delle scuole partecipanti.