A Napoli la presentazione di "Prima di essere io" di Franco Lolli

Il 1° dicembre 2017 alle 18:30 presso la sede dell'Ordine degli Psicologi della Campania, si terrà la presentazione di "Prima di essere io - Il vivente, il linguaggio, la soggettivazione", edito da Orthotes, scritto da Franco Lolli, Psicoanalista ALipsi e Direttore della sede IRPA (Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata) di Grottammare.



Dopo i saluti della Presidente dell'Ordine Psicologi Campania Antonella Bozzaotra, la Vicepresidente dell'Ordine Psicologi Campania Lucia Sarno, introduce e modera gli interventi di Amalia Mele, Psichiatra Psicoanalista membro ALdN e ALI internazionale, e Laura Porta, Psicoanalista ALips, Associazione Jonas Monza Brianza e docente tutor IRPA, che discuteranno del libro con l'autore.



L'evento fa parte del calendario eventi letterari organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Campania "Letture in Ordine", pensato per gli appassionati di lettura, per gli psicologi e gli studenti di Psicologia.