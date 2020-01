Pazze di Libertà, presentazione del libro di Silvia Meconcelli

Sabato 18 Gennaio 2020 alla Libreria Raffaello Books & Coffee alle 18 si terrà la presentazione del libro Pazze Libertà di Silvia Meconcelli, Alter Ego Editore.

L'autrice dialoga con le Book Blogger Ida Basile e Marilena Cracolici.



Il libro: Il sole è alto nel cielo quando Maria si risveglia in un luogo che non conosce, ma le bastano pochi attimi per capire che non sarà una giornata come le altre. La luce esterna proietta sul pavimento l’ombra delle sbarre che bloccano la finestra, la porta è serrata e il letto in cui si ritrova non è il suo. Le lenzuola sono rigide, i muri segnati dai graffi. Un manicomio.

Ma lei non è pazza, non può permettersi di restare lì, fra le urla delle altre internate e gli orrori dell’ospedale psichiatrico. Fuori c’è Lucio che l’aspetta.



Sullo sfondo di una Grosseto segnata dalle bombe, dalle razzie e dalla lotta partigiana della seconda guerra mondiale, si muovono le vite delle donne che provano a farsi spazio in un mondo governato dagli uomini. E Maria funge da portavoce e da esempio per ognuna di loro.