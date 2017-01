Presentazione del romanzo "Non scavalcare quel muro" di Loredana De Vita

Presentazione del romanzo di Loredana De Vita "Non scavalcare quel muro" Con l'autrice intervengono: Angela Procaccini, dirigente scolastica Pino Imperatore, scrittore Modera Anna Copertino, giornalista e scrittrice Letture Tina Femiano, attrice Musica Lino Blandizzi, cantautore Sinossi Due generazioni di donne, l'una innestata nell'altra.

Una storia dura che si snoda dagli anni del secondo dopoguerra in cui la libertà di una donna era condizionata dalle convenzioni sociali, fino ai nostri giorni in cui la pretesa maschile di dominio della vita dell'altra si manifesta nella forma fisica e volgare della violenza. Questo romanzo visita attraverso lo sguardo dolente ma lucido di una figlia che conosce la storia della madre, le contraddizioni di scelte d'amore sbagliate, il male subito per una vita intera, la liberazione guadagnata attraverso l'amore per i figli sino all'approdo finale nell'incontro con sorella morte. Un racconto che s'intreccia con la vita e la morte. Non una biografia o una cronaca, ma una deposizione al Tribunale degli assenti: chiamare a comparire il fabbro che col fuoco ha scaldato il ferro torcendolo irrimediabilmente per sempre e che non tornerà più dritto. Diventerà più bello, ma mai più dritto. Un monito per l'oggi. Una catarsi per quel che è stato. Il lettore rischia di trovare molto di sé stesso, del suo presente o del suo passato. Raccontare è resistere... le parole, come le idee, hanno una storia che dev'essere nominata affinché non imploda e si disperda.

Biografia

Loredana De Vita, napoletana, scrittrice, docente di Lingua e letteratura inglese, giornalista pubblicista e counselor, ha un percorso formativo che rispecchia la maturazione di una personalità particolarmente versata alla comunicazione e all'ascolto nel rispetto per la vita e i viventi. Tra le sue pubblicazioni, per Armando: Giochiamo che ero… Conversazione con chi ama la scuola (2009), Genitori senza controllo (2010), Altro non siamo che voce (2011). Per Nulla Die, Donna a metà (2014), Oltre lo specchio. Immagini e cultura del femminile (2015), Alla scoperta dell'invisibile. Adolescenti alla ricerca di sé (2016). C'è una cosa inusuale ma concreta che desidera dire nella sua biografia: paga le tasse e ama la vita.

