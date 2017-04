Presentazione "Non scavalcare quel muro" e "Intrighi di nozze"

Nella splendida cornice di Villa Doria, via Ponti Rossi 40 (Storia Di Villa Doria), martedì 4 aprile p. v. alle ore 18.00, saranno presentati due libri della stessa casa editrice, Nulla Die: "Intrighi di nozze" di Antonella Lia e "Non scavalcare quel muro" di Loredana De Vita. Due libri, per narrare con ironia e con dolore la vita delle donne. Tiziana Pasetti, giornalista, presenterà e modererà l'incontro creando suggestivi legami tra i due romanzi apparentemente distanti ma legati dal filo ironico o struggente della narrazione delle donne.

Entrata libera, seguirà rinfresco.