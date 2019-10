"Benvenuto Don Damián!", presentazione del libro del Prof. Ugo Stornaiolo

Si terrà giovedì 14 novembre alle ore 18:00, nella libreria "IoCiSto", la presentazione del libro "Benvenuto Don Damián!" di Ugo Stornaiolo.

IL LIBRO: Dopo il lungo squadrarsi, posandogli una mano sulla spalla, Alfaro gli disse calorosamente: «¡Bienvenido al Ecuador, don Damián!».

Se volete una storia che vi porti in giro per il mondo… se volete un racconto che vi faccia scoprire gli eventi storici di un secolo… se volete una vicenda che intreccia lo spazio, il tempo, i personaggi e gli avvenimenti in modo entusiasmante, svelandovi dettagli che pochi conoscono… avete trovato il libro giusto! Ora, se volete, aggiungete una pioggia di pietre preziose. Perché ciò che avete letto finora costituisce soltanto le fondamenta di una struttura imponente e meravigliosa che si svelerà davanti ai vostri occhi, pagina dopo pagina. Dai segreti della massoneria ai viaggi intercontinentali, lungo il filo di una vita intera che ha scavalcato il passaggio tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo. E quando sarete arrivati all’ultima pagina, prima di concludere questo fantasmagorico viaggio, ripetendo nella vostra mente “Magari si potesse vivere una vita così avventurosa!”… ecco, sappiate che tutto ciò che avete letto è realmente accaduto. La vita di Damiano Miranda è stata raccontata dalla guizzante penna di Ugo Stornaiolo.

L'AUTORE: Ugo Stornaiolo, nato a Napoli, si trasferí bambino in Ecuador, dove completò gli studi, laureandosi in ingegneria elettrotecnica. In tale campo ha lavorato negli Stati Uniti e in Italia, per passare all’insegnamento e poi alle attività di cooperazione internazionale, in Thailandia. Per ultimo ha insegnato presso l’Università di Napoli “L’Orientale”. Negli anni ha collaborato a vari giornali e pubblicato numerosi saggi e libri di narrativa.