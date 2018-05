Presentazione del libro "Sangue Bianco" di Marta Viola

Marta Viola presenta a Magazzini Fotografici il suo libro Sangue Bianco: la testimonianza della fotografa, che racconta attraverso la fotografia e la scrittura la sua esperienza con la leucemia.



Un libro fotografico per fissare la fine della sua malattia e l’inizio di un nuovo percorso di vita.

Un diario personale toccante che mette alla luce tutta la sofferenza che c’è dietro ad un viaggio così difficile e che possa servire come spunto vitale a tutti coloro che sono costretti a vivere nell’incertezza di un domani. Una riflessione che dovrà suscitare in tutti l’importanza degli affetti e indurci a non sottovalutare mai la fragilità delle nostre esistenze.



Marta Viola nasce in Abruzzo nel 1986.

Studia psicologia a Padova e fotografia a Milano. I suoi progetti sono focalizzati sull'interazione uomo-ambiente, lavora con cooperative sociali e associazioni. Collabora con le riviste D'Abruzzo-Edizioni Menabò e Mezzocielo. Co-fondatrice di un'agenzia creativa, lavora anche nel mondo della comunicazione. Nel 2018 pubblica il libro Sangue bianco Ed. Seipersei che racconta la sua esperienza con la leucemia attraverso immagini e testo.

