“La Tenacia dei colori vivaci”: presentazione del libro di Maria Cristina Salvio

Il 25 gennaio alle ore 10.30 verrà presentato presso l’Aula Magna del Liceo Genovesi di Napoli il libro “La Tenacia dei colori vivaci” di Maria Cristina Salvio, edito da Oceano Edizioni.

Il romanzo narra la possibile rinascita della donna dopo la violenza, attraverso una storia singolare che l’autrice, con la sua scrittura di denuncia, ha utilizzato per racchiudere le storie delle tante donne vittime di violenza, così diverse eppure così simili tra loro, dandone una visione propositiva di redenzione e rinascita.

Il libro è un foglio bianco che si tinge dei colori della storia di Daniela, a partire dal bianco del suo matrimonio con Luca, passando per il grigio di un rapporto che comincia ad imprigionarla ed isolarla, affondando nel fango delle violenze domestiche che raggiungono il culmine nel nero di un delirio che avrebbe portato suo marito ad ucciderla. Un destino che cambia in pochi attimi decisivi e spinge la protagonista a tutelarsi attraverso la denuncia, cominciando un percorso di riabilitazione e redenzione del sé, fatto di simbolici colori vivaci che rappresentano i riferimenti necessari per la rinascita di ogni donna che si ritrova, dopo aver denunciato il proprio carnefice, avulsa da qualsiasi contesto e privata della propria identità sociale e morale. Quest’identità, recuperata solo in parte dalla protagonista, è verde come la speranza, “verde come un filo d’erba mosso dalla carezza di un vento gentile”. Questo vento che accompagna tutto il romanzo, talvolta vorticoso ed impetuoso, fastidioso ed insidioso, infine si calma, diventando la carezza gentile di cui ogni donna ha bisogno per rifiorire.

A dialogare con l’autrice ci saranno l’Assessore comunale alle Pari Opportunità Francesca Menna, il referente dei Centri Antiviolenza del Comune di Napoli Giovanni Russo, Massimo Di Roberto in qualità di psicoterapeuta sistemico relazionale e responsabile sportello di ascolto del Liceo Genovesi e Marisa Porzio del GMA Napoli. A moderare l’incontro sarà la giornalista Laura Bufano. Le letture saranno a cura di -Rubina Panariello, mentre le performance artistiche di Claudia Grasso, docente di danza moderna e danzatrice ed Anna Maria Bozza, cantante. A concludere l’evento, il significativo contributo video “Dal buio alla Rinascita” di Mina Fiore, Fotografa.