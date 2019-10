I luoghi e i racconti più strani di Napoli, il nuovo libro del giornalista Marco Perillo

I luoghi e i racconti più strani di Napoli, il nuovo libro del giornalista del Mattino di Napoli, Marco Perillo sarà presentato martedì 12 novembre 2019 dalle ore 18:00 La Feltrinelli Napoli - Piazza Dei Martiri, Napoli.

Marco Perillo, ancora una volta si rivela un vero e proprio esploratore urbano e con il suo nuovo libro, I luoghi e i racconti più strani di Napoli (Newton Compton editori), ci guida alla ricerca di luoghi dimenticati o scomparsi, cambiati nel tempo o inaccessibili dell’immensa città partenopea, per scoprirne la bellezza profonda e mai del tutto nota.

Con l'autore intervengono Martin Rua e Agnese Palumbo. Letture di Gianni Caputo.

I luoghi e i racconti più strani di Napoli

Napoli è una città che non si finisce mai di scoprire. Osservandola oltre le apparenze è possibile imbattersi nella Grecia di Pericle, nella Roma imperiale, nel Medioevo normanno, nella Francia del gotico provenzale, nella Catalogna dei tempi aragonesi, nella Spagna del secolo d’ oro e in quella dei fasti borbonici.

C’è una città pagana e una città sacra, una di sopra e una di sotto, una città occulta ma soprattutto una città infinita, un pozzo senza fondo al quale non ci stanchiamo mai di attingere. Accompagnati da un narratore che è un vero e proprio esploratore urbano, si va alla ricerca di luoghi dimenticati o scomparsi, cambiati nel tempo o inaccessibili dell’immensa città partenopea per scoprirne la bellezza profonda e riflettere sul nostro passato e sul nostro presente, per preparare il futuro. Perché Napoli è una tela di Penelope che si disfa e si rinnova ogni giorno, di tempo in tempo. E a noi oggi, come aedi dei poemi omerici, di bocca in bocca, tocca cantarla, ricordarla, renderla immortale.



Tra i luoghi e le storie più strane da scoprire:

Virgilio e le teste di Porta Nolana

Santa Chiara e la monaca resuscitata

Santa Luciella e il teschio con le orecchie

I segreti esoterici del tempietto del pontano

La conigliera nascosta del “re di mezzocannone”

Vico Bonafficiata Vecchia e i misteri del lotto

Il pozzo magico di via duomo

Una fattucchiera-vampiro alle fontanelle

Il Sansevero tra rivelazioni dall’aldilà e reincarnazioni

Gli enigmi di Leonardo a san Domenico maggiore

Quando a Napoli c’erano le corride

Il presepe napoletano della Grande Mela

Ultimo saluto alla Napoli di Bellavista

INFO

Quando: martedì 12 novembre 2019 dalle ore 18:00 alle 19:00

Dove: La Feltrinelli Napoli - Piazza Dei Martiri, 80121 Napoli

Per saperne di più:

https://www.newtoncompton.com/libro/i-luoghi-e-i-racconti-piu-strani-di-napoli?fbclid=IwAR0POjdeEe59YSstaO1MKpwWNm8jSq0NSqyaa9LbjCMlFRvpz5MjnQnub6E

In libreria da giovedì 14 novembre 2019

Prezzo: € 12,90