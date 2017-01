Workshop esperenziali - domande e risposte Con docenti dell'Accademia di Kabbalah del Centro Studi e Ricerche Ashlag di Bnei Baruch Italia. Presentazione del libro "Incontrare la Kabbalah" del Prof. Michael Laitman.

"Kabbalah significa (conoscenza) ricevuta. È un metodo scientifico segretamente riservato per secoli a insegnanti e alunni scelti, rivelato a tutti a partire dal secolo scorso da grandi Maestri come Rav Yehuda Ashlag e il figlio Rav Baruch. Il movimento Bnei Baruch fondato e guidato dal suo discepolo, il prof. Michael Laitman, mira a diffondere nella società contemporanea, in un linguaggio moderno e plurilinguistico, un approccio nuovo alla spiritualità. Questo testo per principianti presentato per la prima volta al pubblico italiano è un primo passo sul cammino antico di presa di coscienza dell'interdipendenza esistente fra Creazione e Increato e del ruolo dell'umano in essi". (Dan Vittorio Segre)

Al termine della presentazione: sezione di domande e risposte e workshop sull'argomento. Ingresso libero e gratuito, posti limitati! Per maggiori dettagli: cell:+39.3337828730