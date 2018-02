Presentazione del libro "Il sud selvaticamente civile di Francesco D'Episcopo"

“IL SUD SELVATICAMENTE CIVILE DI FRANCESCO D’EPISCOPO – Contributi di allievi e amici” questo il titolo del libro che il 16 Febbraio 2018 alle ore 17.00 verrà presentato presso l’Istituto di Cultura Meridionale, presieduto dall’Avv. Gennaro Famiglietti, Console Onorario della Repubblica di Bulgaria e Coordinatore Nazionale della Federazione dei Consoli (Fenco).



Dopo i saluti e l’introduzione dell’Avv. Famiglietti, interverranno gli autori Maria Gargotta e Gianpasquale Greco, l’editore Pietro Graus e la Dott.ssa Apollonia Striano.



Per questa occasione, sarà presente lo stesso Francesco D’Episcopo, uno dei più alti riferimenti della cultura italiana, il cui pilastro culturale è quello della conoscenza e dell’attaccamento al territorio meridionale, ispezionato da lui quasi al centimetro, “come un antico periegeta” o – per citarlo ancora – “come un Garibaldi che ha dormito in ogni taverna del Sud.” Francesco D’episcopo è nativo di un paese in provincia di Campobasso ma profondamente napoletano. Si è formato all’Università di Napoli Federico II ed è lì che ha insegnato Letteratura Italiana e Critica letteraria e letterature comparate per più di quarant’anni. Vincitore di premi alla carriera e per le singole opere, cacciatore di scrittori, storico e critico letterario. Particolarmente presente nella vita culturale del Mezzogiorno, è presidente e componente della giuria di autorevoli premi letterari, tra i quali quello di poesia “Alfonso Gatto”.



Gli autori del libro: Maria Gargotta, docente di lettere presso il Liceo Artistico di Napoli, si occupa di critica letteraria, di narrativa e di poesia. Ha partecipato a concorsi letterari, conseguendo numerosi premi; Gianpasquale Greco, allievo di D’Episcopo, ha esordito nel 2010 con la silloge Trasfusioni di Sangue. Nel 2011 è stato finalista al Premio Subway Letteratura per la narrativa inedita e nel 2012 ha vinto il premio letterario internazionale Emily Dickinson per la poesia edita. Nel 2013 ha vinto il premio Napoli Cultural Classic per la poesia inedita.