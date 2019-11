“Papà, che lavoro fai?”: lavoro e famiglia al centro del libro di Gigi Gianola

Lavoro e famiglia sono elementi indissolubilmente collegati tra loto. Dentro ogni impresa ci sono storie di famiglie, soprattutto quelle dei dipendenti. Ci sono le loro esigenze personali, i loro figli e i loro sogni a influire più di ogni altro fattore sulle sorti di quelle stesse aziende. Partendo da questo presupposto, Gigi Gianola, direttore generale della Compagnia delle Opere, ha scritto “Papà, che lavoro fai?”, un libro che esplora la relazione tra tempo della famiglia e tempo del lavoro.

L’autore presenterà il suo lavoro a Ottaviano, venerdì 8 novembre, ore 17.30, nella sede della Svas Biosana (via Genio militare 40), azienda leader nel settore farmaceutico ed eccellenza del territorio vesuviano. L’incontro con Gianola avverrà all’interno della storica Biblioteca Serafino Belfanti, ricostruita a Ottaviano nella sua interezza. Con lo scrittore, prenderanno parte all’appuntamento Antonio De Matteis, ceo della nota casa di moda Kiton, Mario Barretta, presidente Compagnia delle Opere Campania, e Umberto Perillo, amministratore Svas Biosana.

Partendo dalla sua storia personale, Gianola esamina a tutto campo il rapporto tra lavoro e famiglia e le reciproche influenze. Ne emerge uno spaccato in cui l'innovazione sociale si sta facendo strada pur tra mille resistenze e tentativi non sempre andati in porto: se è vero che chi oggi inizia la prima elementare da grande farà un lavoro che ancora non esiste, sarà sempre più difficile spiegargli che lavoro fanno la mamma e il papà. Ma quello che conta è che resti sempre il tempo per provarci.

Durante la Presentazione sarà possibile effettuare una breve visita ai locali storici della Biblioteca Belfanti, uno dei patrimoni librari sulle scienze più importante del mondo. Nata nel 1894, contestualmente all’Istituto Sieroterapico Milanese, vanta un patrimonio di circa 25.000 volumi che si inseriscono in svariati campi di ricerca, tra cui biologia, chimica, medicina, farmacologia, immunologia, coprendo un periodo cronologico di circa cinque secoli.

GIGI GIANOLA

Classe 1976, sposato, con cinque figli, vive a Lecco. Dopo le esperienze in banca e nel Consorzio Premax, dal 2009 passa al mondo associativo, divenendo nel 2015 Direttore Generale di Compagnia delle Opere. Avvia il progetto “Fabbrica per l'Eccellenza” che, tra i primi risultati, porta all'elaborazione dell'indice CFR | Corporate Family Responsability.

COMPAGNIA DELLE OPERE

La Cdo è un’associazione che ha lo scopo di sostenere imprenditori, enti senza scopo di lucro, manager e professionisti nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali in un orientamento per il bene di tutti. Chi vi partecipa è mosso dal desiderio di affrontare in modo integralmente umano e con strumenti innovativi le sfide imprenditoriali, professionali, socioeconomiche e culturali del nostro tempo. Per questo la Cdo promuove relazioni, incontri e strumenti che favoriscono l’apertura, la conoscenza e l’accompagnamento a scelte e decisioni fondate e consapevoli. È presente in tutta Italia con 25 sedi territoriali. www.cdo.org