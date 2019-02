Aleister Crowley e la letteratura esoterica - Le nozze biochimiche di Peter Pendragon

Pubblicato nel 1922 con il titolo The Diary of a Drug Fiend, Le nozze biochimiche di Peter Pendragon è il primo romanzo di Aleister Crowley.



Tradotto per la prima volta in lingua italiana, è un viaggio avvincente e allucinato che svela le dirette esperienze dell’autore con la droga e gli effetti sul corpo e sulla mente.



Con il lucido spirito dissacratorio ed anticonformista che contraddistingue tutta la sua letteratura, in questo romanzo Crowley espone i pilastri della sua visione magica del mondo, rivelando la sua missione di redenzione salvezza.



"Un romanzo di speranza e di bellezza che rivela con spaventosa chiarezza l’abisso su cui vacilla la nostra civiltà."



Il romanzo, disponibile in tutte le librerie d'Italia dal 7 Marzo 2019, sarà presentato in anteprima a Napoli, il 22 Febbraio alle ore 18.00 all’evento : Aleister Crowley e la letteratura esoterica.



Interverranno:



Ada Insigne (Diana edizioni)



Raffaele Albo (Curatore dell'opera, responsabile della collana Versi)



Christian Giudice (Phd Esoterismo Occidentale, Università di Göteborg)