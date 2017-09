Presentazione del libro "Le mani sulla città" di Giovanna Gravina

Nella Cappella del Santissimo Sacramento della Basilica di San Giovanni Maggiore, l'autrice, Giovanna Gravina, presenta il suo libro "Le mani sula città - Dietro le quinte di un film senza tempo" (edito da Homo Scrivens).

Intervengono l'arch. Massimo Rosi e il prof. Pasquale Iaccio. Modera il giornalista Giovanni Capozzi.



Frutto di un accurato lavoro di ricerca e raccolta di documenti di archivio, testimonianze, voci critiche e aneddoti, il volume rappresenta un dietro le quinte dagli anni ’60 a oggi e aggiunge alla affascinante storia del film, Leone d’oro al Festival di Venezia nel 1963, una intervista inedita al regista.

E non solo, infatti, saranno mostrati anche due documenti inediti del 1962 che contribuiscono a fare luce su alcuni aspetti della preparazione del film e su alcuni elementi che hanno permesso – affermava Rosi – «di far diventare questo film, non solo una storia, un’avventura umana».