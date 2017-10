Libri e solidarietà: presentazione de "Le chiome raccontano" a sostegno del Santobono Pausilipon

Venerdì 27 ottobre a Napoli alle 18 il Museo Plart ospita la presentazione del libro Le chiome raccontano, un’intervista della scrittrice Francesca Vitelli a Vincenzo Sammarruco, stilista - coiffeur sulle donne.

Un cocktail party dove solidarietà, arte, moda del capello, design e cultura si incontrano per aiutare la Fondazione Santobono Pausilipon Onlus. Il ricavato della vendita del libro infatti sarà devoluto per sostenere le attività dei bambini ricoverati in ospedale e delle loro famiglie.

A fare gli onori di casa nel museo della plastica e centro di ricerca e restauro dei polimeri, il Presidente Maria Pia Incutti. Nel libro illustrato dalla designer Valentina D’Andrea con morbide linee, sgargianti colori e ironia a fior di pelle, scorre una galleria di figure femminili partenopee, ma con un tratto comune: aver fatto parte della vita e del lavoro altamente professionale di Vincenzo Sammarruco. Attraverso questi incontri spicca anche la storia della città di Napoli.

“Qui – spiega l’autrice - le storie e le emozioni di quelle donne diventano pennellate di colore, in cui la leggerezza è il registro scelto per celebrare la complessità di un universo che affascina, intriga e non smette mai di sorprendere”.

Quei ricordi rivivono anche negli odori e nei sapori perchè per l’ occasione, il Romano Lab ha ideato una “pizzetta di design” a forma di quadrifoglio, che sarà servita durante il cocktail party. L’evento si animerà in un luogo ricco d’arte che si apre alla moda, alla cultura e al design: il Plart, che attualmente ospita Cosmogonie, la prima personale dell’architetto Mario Coppola, a cura di Angela Tecce. Una mostra concepita intorno al mito di Apollo e Dafne, con l’opera monumentale, Apollo e Dafne Reloaded, installazione site-specific plasmata in fluida continuità con le volte della Fondazione e una serie di sculture e rilievi di grande formato realizzate proprio per l’occasione.