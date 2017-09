Presentazione del romanzo "L'arcobaleno negli occhi" di Marina Sarracino

Dopo il Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania e il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, con le rispettive interviste dei giornalisti Claudio Silvestri e Luigi Necco, un nuovo incontro di presentazione di "L'arcobaleno negli occhi" si terrà il giorno 15 settembre alle ore 17:30 presso il Caffè Port'Alba (Via Port'Alba, 17). Sarà l'occasione per una "chiacchierata" con l'autrice e per soddisfare le proprie curiosità sul romanzo in un accogliente ambiente di ritrovo. Introdurrà la scrittrice il giornale Mar dei Sargassi.



LA STORIA - Alissia, la protagonista femminile di questa storia, è giovane e bella, testarda e sicura di sé. Vive in una colorita città di mare, circondata da affetti stabili come quello della sua famiglia, dei suoi amici e del suo ragazzo e ha collezionato una sfilza di successi a scuola e nella danza classica. Il suo colore è il “rosso”; rosso come la passione, come l’energia e come quel tratto di irascibilità che la contraddistingue. Ma il suo universo costellato di certezze crolla a causa di alcuni avvenimenti, frantumando così l’illusione di una vita perfetta. Diego invece, il protagonista maschile, è un ragazzo dal passato familiare turbolento e dal presente contaminato dall'utilizzo di droghe. I suoi colori sono sbiaditi ma per Alissia ancora percettibili perché traspaiono dal suo cuore tenero, dal suo sguardo vivace e dal suo sorriso contagioso. Dopo il forte impatto procurato dalla loro conoscenze, le vite dei due ragazzi attraverseranno una fase di pieno sconvolgimento, che porterà entrambi a cambiare e a crescere, come frutti maturati prima dello scorrere delle stagioni, accelerati dall'amore e dal dolore.



L'AUTRICE - Marina Sarracino è nata il 9 giugno 1987 a Napoli. Lavora come promotrice culturale nel centro storico di Napoli e collabora come editor per alcuni siti web dediti all'informazione turistica e culturale. Si è laureata in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Si dedica alla passione per la scrittura sin da bambina, ritenendo che sia la migliore palestra per tenere allenata la sua fantasia. "L’arcobaleno negli occhi" è il suo romanzo d’esordio e ha recentemente pubblicato un secondo romanzo thriller intitolato "Amore e mistero a Villa Roseto".

Gallery