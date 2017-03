Presentazione "Il passo in più" di Francesco Pierucci

Il giorno 16 marzo alle ore 18.30 verrà presentato il romanzo "Il passo in più" (Nulla Die) presso la Libreria Io ci sto di Via Cimarosa 20 (Piazza Fuga). Interverranno l'autore Francesco Pierucci, la relatrice Carla Sibilio e la lettrice Nadia Anselmi.

SINOSSI: Dopo il successo del suo primo romanzo Il passo in più, uno scrittore non riesce più a ritrovare l'ispirazione. Decide così di partire per un disperato viaggio on the road con la sua fidata Underwood Standard in cerca della creatività perduta. Durante il percorso a bordo della sua auto sgangherata incontrerà suo malgrado una serie di personaggi decisamente grotteschi tra cui uno sceneggiatore obeso, un falacrofobico con manie di grandezza e una pescivendola napoletana senza scrupoli. Tra fughe, risate, arresti e incidenti di ogni tipo, il protagonista vivrà un'avventura surreale dalle forti tinte cinematografiche che sarà difficile dimenticare.

BIOGRAFIA: Nato a Napoli nel 1989, Francesco Pierucci vive a Milano dove lavora come copywriter freelance. Grande appassionato di cinema, ha rappresentato l'Italia nella giuria internazionale del Festival di Venezia. Dopo aver collaborato a diverse antologie, ha pubblicato Dieci piccoli passi (La Gru 2011)."Il passo in più" è il suo primo romanzo.