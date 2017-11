Berebene 2018: degustazione dei migliori vini "sotto i 13 euro" premiati dal Gambero Rosso

Ottimi vini sotto i 13 euro, i migliori vini per rapporto qualità/prezzo premiati dal Gambero Rosso: Città del gusto Napoli presenta le novità della Guida Berebene 2018.

Venerdì 24 novembre, presso la sede dello storico Palazzo Caracciolo – in via Carbonara 112, Napoli – va in scena l’evento Berebene.

La selezione degli “ottimi vini, sotto i tredici euro” sarà abbinata a specialità culinarie, pensate in un percorso tra dolce e salato per soddisfare occhi e palato con alcuni protagonisti importanti, selezionati sul territorio regionale e non solo, testimoni di una cucina tipica del mangiar bene.

Il Consorzio Finocchiona IGP, per la prima volta a Napoli, si farà portavoce di un’antica perla della gastronomia toscana la Finocchiona IGP; un salume che vanta secoli di storia e tradizione, passione e dedizione artigiana. Prodotta con i migliori tagli selezionati, la finocchiona IGP potrà essere degustata in purezza e con abbinamenti innovativi.

Tripparia, nuovo concept gastronomico ideato e supervisionato dallo chef Vincenzo Russo è il tempio della trippa, un altro ingrediente povero, legato alla tradizione partenopea. Per il pubblico di Berebene lo Chef Russo proporrà tipicità tradizionali della cucina napoletana.

Il lievito madre, le farine semintegrali e tutta la fragranza della panetteria Soulcrumbs di Napoli saranno invece protagonisti di un interessante percorso multisensoriale fra pani, biscotti, freselle e tutti i prodotti di punta.

Una novità per il territorio napoletano è O' Cuzzetiello Panineria TakeAway (pron. “Cuzztiell”). Un originale concept con uno dei cibi più gustosi e più amati dal popolo partenopeo, il cuzzetiello che esce dalle solide mura casalinghe e viene proposto nella variante "Street Food".... Si mangia rigorosamente con le mani, dopo essere stato riempito con ciò che si desidera... e durante l’evento si degusteranno due varianti diverse e gustosissime.

E per concludere la serata il dolce percorso con la più Alta Pasticceria Natalizia e non del Maestro Andrea Pansa dell’omonima pasticceria di Amalfi (SA) meta ormai consacrata di gourmet e appassionati provenienti da tutto il mondo alla ricerca dei grandi classici della tradizione amalfitana delizierà il pubblico dell’evento.

Partner tecnico della serata è Leonardo, un punto di riferimento da quasi vent’anni nel settore della stampa digitale di altissima qualità. L’ampia gamma di materiali e supporti, unita ad uno sguardo costante rivolto al futuro, permette di rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti.

Le aziende aderenti ad oggi presentate ai banchi di assaggio curati dalla prestigiosa associazione della AIS Campania, garanzia di professionalità ed esperienza, sono le seguenti:

DONNA FUGATA

TENUTA SCUOTTO

LIBRANDI

LE CANTINE DI FIGARO

FERGHETTINA

CANTINE TORA

CASALE DEL GIGLIO

PIOVENE PORTO GODI

CASCINA FONTANA

TORRE FAVARA

AMARANO

CANTINA DEL TABURNO

D'AMBRA VINI D'ISCHIA

FONTANAVECCHIA

D'ANTICHE TERRE

CANTINE ASTRONI

SANT PAUL

BASILISCO

FILADORO

LA PIETRA DI TOMMASONE

CITRA

SCLAVIA

SALVATORE MARTUSCIELLO

ANTONIO CAGGIANO

COLOMBAIO DI SANTA CHIARA

NIFO SARRAPOCHIELLO

TERRE STREGATE

CANTINE FEDERICIANE MONTELEONE

I FAVATI

FONZONE

CANTINE DEL NOTAIO



Per informazioni e prenotazioni:

Città del gusto Napoli

tel. 0813119800/01, 3381691787

email eventi.na@cittadelgusto.it