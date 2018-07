Totò Metà-Fisico: presentazione del libro fotoreportage a Capri

Anteprima nazionale dell’iniziativa “Totò Metà-Fisico” il primo agosto alle 19 a Capri, presso il Tiberio Palace, dove verrà presentato il volume scritto da Antonello Buffardi de Curtis (nipote del Principe della risata), con le fotografie di Massimo Sestini e il contributo del giornalista e scrittore Gianluca Tenti.

Il libro, pensato come fotoreportage, è un viaggio lungo la Penisola alla ricerca delle tracce che ancora oggi testimoniano la forza del messaggio di Totò. Murales, luoghi dedicati, pensieri di vip e gente comune. Una selezione di trenta scatti d’autore che ci ricordano l’unicità del messaggio di Antonio de Curtis.



Il libro, edito da Gruppo Editoriale, sarà nelle librerie dal prossimo mese di settembre. L’anteprima nazionale si tiene al Jacky Bar del Capri Tiberio Palace e prevede la presenza, oltre agli autori, di Raffaele Leone (Direttore di Panorama, che distribuirà il 2 agosto in tiratura limitata il volume come regalo dell’estate) e di Gianluca Isaia (Presidente di Isaia & Isaia SPA).



A sostegno dell’iniziativa la società Once - Extraordinary Events, che cura il lancio del volume, ha sviluppato il contest “Totò Locator” invitando tutti gli amanti di Totò a segnalare i luoghi dove più forte è il ricordo del Principe (www.totoprincipe.com).



Volume di 96 pagine, stampato su raffinata carta uso mano, include anche un’anticipazione sul prossimo progetto editoriale “I tre nonni”, nel quale Antonello Buffardi De Curtis svela i segreti di casa e le sue esperienze al fianco di Carlo Ludovico Bragaglia e del grande Totò.