Presentazione di "Diventare uomini. Relazioni maschili senza oppressioni" di Lorenzo Gasparrini

Il 30 gennaio 2017 alle ore 18.15 si terrà presso il caffè libreria Perditempo, in via san Pietro a Maiella n. 8 a Napoli, la presentazione del libro "Diventare Uomini. Relazioni maschili senza oppressioni" di Lorenzo Gasparrini, edito da Settenove.

La presentazione vedrà la partecipazione dell'autore, della professoressa Elena Tavani (l'Orientale, Napoli) e dei promotori dell'evento, la lettura del testo e un dibattito sulle tematiche del libro stesso animeranno la serata. Diventare Uomini. Relazioni maschili senza oppressioni è un agile saggio sulla maschilità, scritto da un punto di vista femminista ossia "a partire da sé" che, tenendo conto degli studi femministi e sull'identità di genere, individua, ripercorrendo le varie fasi della crescita di un uomo, i modi attraverso cui il patriarcato opprime non solo le donne e tutte le altre soggettività inferiorizzate, ma anche gli uomini fin dall'infanzia.

L'analisi della maschilità, della costruzione dell'identità e del ruolo di genere, rappresentano la guida alla comprensione del sistema di potere che genera disparità e violenza con ricadute negative per tutta la società. La scarsa bibliografia in lingua italiana sull'antisessismo maschile si arricchisce con Diventare Uomini. Relazioni maschili senza oppressioni, di un testo che con la sua prosa divulgativa chiara e diretta, senza mai cedere a banalizzazioni, fornisce un prezioso contributo. In questo momento storico di apertura dei movimenti femministi, con la quarta ondata, l'inclusività è la chiave per l'avanzamento verso la conquista di una reale parità. Uomini antisessisti che decostruiscono il proprio privilegio e il costo che questo privilegio ha per ognuno dovrebbero essere la norma nel panorama culturale italiano, invece il libro di Lorenzo Gasparrini risulta essere una grande novità da questo punto di vista.

Lorenzo Gasparrini è dottore di ricerca in Estetica, attivista e blogger. Ha fatto parte e scritto con il collettivo Femminismo a sud e Intersezioni. I tanti blog e luoghi virtuali nei quali scrive sono raccolti in lorenzogasparrini.noblogs.org e da due anni porta avanti il gruppo di discussione sulla maschilità "Gentlemen's Club" (un nome ironico) presso il collettivo Cagne sciolte di Roma.