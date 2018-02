ComoVerao, presentazione dell'album di Diego Imparato e Simona Boo

La OrangeBug Records presenta il disco di Simona Boo (99 Posse) e Diego Imparato (Nello Daniele, Gennaro Porcelli, Antonio Onorato, Marco Zurzolo), venerdì 16 febbraio alle ore 21:30 al Zurzolo Teatro Live (via Giuseppe Piazzi 55/59, Napoli). Il disco sarà presentato rigorosamente live con i vari musicisti che hanno partecipato alla realizzazione del cd.



Simona Boo - Voce

Diego Imparato - Basso



OSPITI

Mario Nappi - Piano

Ciro Cino - Piano

Federico Luongo - Chitarra

Gianluca Brugnano - Batteria

Emilia Zamuner - Voce

Martina Esposito - Voce



Il progetto “ComoVerao” nasce da un idea della cantante Simona Boo ed il bassista Diego Imparato sorto con la passione in comune per la musica brasiliana. Simona realizza il sogno da quando ha intrapreso la carriera musicale, esprimere il suo lato malinconico e sognante, cantando i brani della tradizione brasiliana. Dai classici bossa nova conosciuti in tutto il mondo di Vinicius De Moraes, João Gilberto, Dorival Caymmi, Antonio Carlos Jobim a quelli più recenti interpretati da donne meravigliose come Adriana Calcanhoto, Roberta Sà, Ivete Sangalo, Maria Gadu, Marisa Monte.

Diego Imparato invece si reinventa il modo di suonare il basso esplorando altre soluzioni molto più vicine ad uno strumento armonico inoltre registrandosi su una loopstation, ne esalta i virtuosismi. Ne esce un sound diverso e rende protagonista il basso elettrico portandolo oltre i suoi impieghi di routine. Ecco perché l’idea nasce come duo, ma camaleonticamente si esibiscono anche in trio quartetto e quintetto. Dopo i tanti concerti hanno finalmente deciso di registrare il loro disco che sarà semplicemente chiamato “ComoVerao”. In uscita nel gennaio 2018 è una rielaborazione di brani tradizionali con un occhio particolare a qualche standards famoso come Triste di A.Jobim, oppure tradizionali “Pelas Tabelas” di C.Buarque, e più recenti “Corpitcho” interpretato da Maria Rita.

Il cast è composto da grandi musicisti,tra i più talentuosi della scena partenopea oltre alla guest star Robertinho Bastos percussionista e cantante brasiliano che ha donato l’inequivocabile sound brasiliano al disco.



Mostra Artistica di Pasquale Manzo

"PCI... ovvero

Pulcinella Circense Incantatore"



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Posti Disponibili: 80

Evento con sottoscrizione di 12,00 €



PARCHEGGIO

Garage Via Foria (di fronte la Caserma Garibaldi)

Dite dello Spazio ZTL

Chiusura prevista alle 01.00



PER PRENOTARE:

392.3915529 - 081.0331974

prenota@zurzoloteatrolive.it





Gallery