Presentazione di "Verso una clinica delle macroecologie" di Madonna e De Martino

Il giorno 19 gennaio 2018, nelle sede napoletana dell'Ordine degli Psicologi della Campania, ci sarà la presentazione di "Verso una clinica delle macroecologie", scritto da Giovanni Madonna, Psicologo Psicoterapeuta Didatta Responsabile della sede di Napoli dell'IIPR (Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale), e Roberta De Martino, la Psicologa Psicoterapeuta e Giornalista, Allieva didatta presso l'IIPR, che ha ideato il progetto Napoli in Treatment, la "psicofiction" in cui Napoli si sottopone a psicoterapia.



L'evento avrà inizio alle 18:30, con i saluti istituzionali della Presidente dell'Ordine Psicologi Campania Antonella Bozzaotra. A introdurre e moderare gli interventi sarà la Vicepresidente dell'Ordine Psicologi Campania Lucia Sarno. A discutere del libro con gli autori sarà Roberta Gaeta, Assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli.



La presentazione di "Verso una clinica delle macroecologie" rientra nel calendario eventi letterari organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Campania e denominato "Letture in Ordine".