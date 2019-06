I NOTTURNI DI CHOPIN COME NON LI AVETE MAI ASCOLTATI: CANTATI!



LUCIANO VARNADI CERIELLO

e l’Etichetta Discografica MAXSOUND



sono lieti di annunciare la presentazione-concerto dell’album

ONIRIC CHOPIN ProsiMeloMetro N. 1

Testi di Luciano Varnadi Ceriello

Musiche di Fryderyk Chopin

di

LUCIANO VARNADI CERIELLO

JURI CAMISASCA

VERA MIGNOLA

GIUSEPPE GIULIO DI LORENZO



SABATO 15 giugno 2019 ore 11,00

presso la CASINA POMPEIANA di NAPOLI

Villa Comunale Riviera di Chiaia, 40



L’album ONIRIC CHOPIN è il ProsiMeloMetro N° 1 ideato dallo scrittore-cantautore Luciano Varnadi Ceriello e inciso insieme a Juri Camisasca, Giuseppe Giulio di Lorenzo e Vera Mignola. È un progetto per due voci recitanti, pianoforte verticale e voce femminile. Al suo interno sono contenuti i testi che l’autore ha scritto sulle linee melodiche dei Notturni di Fryderyk Chopin, (a nota corrisponde sillaba) rendendo canzoni tali melodie.

È un’Opera musical-letteraria fuori da qualsiasi schema predefinito che contiene 9 Notturni di Chopin cantati, inframezzati dall'intervento di due voci recitanti: la prima è quella dell’autore Varnadi Ceriello, la seconda quella di Juri Camisasca (Collaboratore storico di Franco Battiato, Alice, Juni Russo e Milva, autore, tra gli altri, del brano “Nomadi”). Al pianoforte verticale c’è il Maestro Giuseppe Giulio di Lorenzo e alla voce femminile la vocalist Vera Mignola. La scelta del pianoforte verticale è stata ben ponderata ed infine fortemente voluta, poiché, storicamente, Fryderyk Chopin adorava i pianoforti verticali, specialmente quelli di Pleyel. Si è così voluta ricreare l’atmosfera sonora amata dal pianista polacco.

Nell’album ONIRIC CHOPIN ProsiMeloMetro N. 1 si può avere nuovamente il piacere di ascoltare la voce recitante di Juri Camisasca, che manca da un disco italiano dal 1992, quando recitò nello strepitoso Gilgamesh di Franco Battiato.

Contro tutte le regole odierne di mercato, il disco è uscito per il momento soltanto nel formato fisico.

Alla presentazione saranno presenti l’autore Luciano Varnadi Ceriello, la vocalist Vera Mignola, il pianista Giuseppe Giulio di Lorenzo e la pittrice Amelia Musella.

Durante la presentazione verrà eseguito un reading comprendente alcuni brani recitati e alcuni Notturni cantati, estratti dal disco.

Durante la mattinata artistica, sarà allestita la mostra d’arte della pittrice Amelia Musella e ci sarà la possibilità di ammirare le tavole pittoriche (Acrilico su cementite) che ha dedicato ai brani del disco.

La tavola pittorica N° 23, “Il giovane Chopin” è la copertina del CD ed è ispirata a un momento della vita giovanile di Chopin e rappresenta in momento in cui il giovane pianista si cimentò nel suono di un contrabbasso monocorde.

L’album ONIRIC CHOPIN ProsiMeloMetro N. 1, è liberamente estratto dal pluripremiato romanzo “IL SEGRETO DI CHOPIN”, pubblicato nel 2017 da ARMANDO CURCIO EDITORE.

ONIRIC CHOPIN, insieme al romanzo dal quale è stato estratto, ha ricevuto 19 premi sparsi su tutto lo stivale, tra cui si citiamo:

1° posto nel concorso “Va in scena lo scrittore”, organizzato dalla FUIS (Federazione Unitaria Italiana Scrittori).

1° classificato al Premio internazionale Voci di Abano Terme (Padova).



1° Classificato al Premio La città di Murex - tra le pareti della scrittura (Firenze).



Premio speciale “All’originalità” al Rive Gauche Festival (Firenze).



Segnalazione di merito da parte della giuria del 58° Premio nazionale Vallecorsi (Pistoia),



Terzo Premio NICOLA ZINGARELLI di Cerignola (FG).



Secondo premio dell’Accademia Internazionale IL CONVIVIO dial Premio “Poesia, Prosa e Arti Figurative” nella sezione “Narrativa Libro Edito”. Giardini Naxos (Messina)

Luciano Varnadi Ceriello è stato insignito del prestigioso PREMIO INTERNAZIONALE SPOLETO ART FESTIVAL LETTERATURA 2018.

Le canzoni:

1) OLTRE I PONTI DELLA VITA

In un’atmosfera parigina surreale di metà ottocento, il poeta invita una stella a prendersi cura di un povero clochard nell’attimo in cui si distacca dall’esistenza terrena e augura all’uomo di trovare una realtà migliore, oltre gli effimeri ponti della vita.



2) LA PIANISTA

Una donna compone melodie e intona canti in attesa che rincasi il proprio consorte. In un clima onirico e fantastico immagina il volto del suo uomo riflesso tra i tasti i tasti del pianoforte e vagheggia di parlare con lui attraverso accordi pianistici. In tal modo, rende più dolce la sua attesa.



3) LA STATUA VIVENTE

Meravigliose pantomime trasformate in statue umane, nella loro fissità da artisti, col corpo ancorato al terreno, ma con la mente libera, immaginano di librarsi nell’aria come fossero trapezisti che volteggiano all’interno di un circo.



4) E LA FATA DANZO’

Una fata perde all’improvviso la sua arte magica. Grazie all’incontro con un giovane mago, che la conduce attraverso una porta d’oro, ritrova la sua magia incantata e insieme a lui va a vivere in un posto senza età.



5) MATER DIVINA

Invocazione alla Beata Vergine. All’interno del brano è inserito un passo in latino tratto liberamente dallo Stabat mater di Iacopone da Todi.



6) FARINELLI

Il cantante castrato del 700 Carlo Broschi, in arte Farinelli, narra la sua condizione semiumana di eunuco evirato, afrodisiaco nel canto, ma nel corpo uomo disarmato, per sempre vergine, condannato alla castità sui palchi vuoti della vita.



7) TE L’HO SCRITTA COSi’

La passione più grande vive anche oltre il momento dell’estremo addio. Una struggente lettera nata di getto per sussurrare dolci parole d’amore alla persona amata, viene scritta così… il tre dicembre.



8) LA GIOSTRA DI JULIEN

Julien era il proprietario di una giostra che prendeva vita con l’oscurità. Con l’attivarsi della giostra, prendeva vita anche la sua donna che, ogni notte, si divertiva a giocare insieme a lui, però soltanto dal tramonto all’alba, non un istante di più. Poi scompariva. Ma un giorno, Julien dovette vendere la sua giostra e allora…



9) CHOPIN

Il poeta del pianoforte Fryderyk Chopin, in un’atmosfera onirica, si congeda dal suo pubblico e si proietta nell’“altra” dimensione viaggiando tra le liriche del suo mondo di fate.