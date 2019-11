Cocktail party e dj set per la nuova collezione delle calzature Mou

Special event per la presentazione della nuova collezione invernale degli stivali Mou con ospiti doc, cocktail party e dj set di Claudio Delgado e Vincenzo Paccone: l’iniziativa, organizzata da Mou (marchio londinese di culto che produce calzature originali realizzate a mano in fibre naturali di eccellente qualità) in collaborazione con Michele Franzese moda, è in programma presso la sede di Sant’Anastasia di Michele Franzese in via Antonio D’Auria 22, giovedì 28 novembre alle ore 18.

Partner della serata sono il ristorante Nippon di Caserta che preparerà “live” gustosissimi piatti di sushi, Bar in movimento per il beverage e Orgasme gold profumi. Alla serata parteciperanno numerosi influencers locali e ospiti “doc” a sorpresa.

Calde, resistenti e straordinariamente morbide, dall'esclusivo look grintoso e dal distintivo spirito anticonformista, le scarpe Mou sono amate per l'insolita sensazione di "ritorno alla natura" che esse trasmettono, per il loro stile eclettico, per l'etica e l'ecocompatibilità, pilastri della fase di produzione in cui l’innovazione nel design si sposa alle tradizionali tecniche di lavorazione a mano per dare massimo risalto alla bellezza naturale della pelle utilizzata per la collezione. Il comfort è l'idea trainante alla base dello stile, con finiture e suole che durano nel tempo. Gli stivali Mou sono abitualmente indossati da artiste di fama mondiale come Gwyneth Paltrow e Cameron Diaz.