Numismatica, a Castellammre la presentazione di due nuovi cataloghi a cura di Santino Zilli

Finalmente dopo le ultime edizioni risalenti al 1999, lo studioso numismatico di Roma Santino Zilli realizza, con la collaborazione di Domenico Borreggine, due nuovi cataloghi dedicati alle varianti, errori e curiosità delle monete italiane.



Sabato 23 marzo alle ore 10 a Castellammare di Stabia all'interno dell'Hotel Le Palme, durante il Memorial Correale, 49° manifestazione nazionale di numismatica, filatelia e collezionismo vario, organizzata dall'Associazione Circolo “Tempo Libero”, ci sarà la presentazione ufficiale dei due libri da parte dell'autore:



"Varianti, errori, curiosità della Repubblica Italiana"



"Varianti, errori, curiosità della Casa Savoia", da Carlo Felice a Vittorio Emanuele III.



Nell'edizione precedente del 1999, vi era un unico catalogo e le monete menzionate circa 1000 in tutto, ora in questi due nuovi cataloghi con uno studio approfondito, le monete di casa Savoia sono circa 360, mentre quelle della Repubblica circa 1600, in più sono stati aggiornati tutti i prezzi.



Due nuovi utilissimi strumenti per collezionisti e appassionati di numismatica, per individuare caratteristiche, anno di produzione, curiosità, errori e valore di ogni singola moneta trattata.

