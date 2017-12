Presentata la nuova collezione di Carla G

Carla G. ha presentato venerdì 15 Dicembre la nuova collezione Christmas 2017 con un raffinato cocktail e dj set in via Merliani a Napoli presso la boutique che è diventata di proprietà aziendale. Carlag è un brand di altissima qualità Bolognese con 50 punti vendita in tutta Italia. Il brand conosce bene i desideri delle donne: vogliono praticità, comodità, eleganza e innovazione ma, al tempo stesso, desiderano sognare. Una collezione, come sempre rigorosamente made in Italy e forte della grande esperienza di Carla G. nella ricerca dei materiali e nella qualità della costruzione dei capi, che valorizzano la fisionomia delle donne in ogni momento della loro giornata.

Organizzato in collaborazione con la PL MANAGEMENT di Fabio Ummarino l'Evento ha visto tanti ospiti accolti dalla splendida selezione musicale del Dj set di Alex Romeo.