Presentazione dell’Associazione “Progettare con te”

Giovedì 26 ottobre 2017, con inizio alle ore 17,45, presso l’Hotel San Francesco al Monte in Corso Vittorio Emanuele, 328 sarà ufficialmente presentata l’Associazione “Progettare con te”.

L’impianto progettuale del sodalizio si snoda su alcuni concetti basilari rappresentati: dall’interesse e l’amore per i ragazzi e dalla certezza della possibilità di poter attivare percorsi di recupero per chi è in difficoltà, nonché la volontà di porre particolare attenzione alle problematiche che scaturiscono dall’immigrazione.

“Il nostro progetto deve, cibarsi del territorio e del suo attore principale che è il comune, l’ente locale – afferma il Presidente Antonio del Monaco – che costituisce il primo presidio, la prima Istituzione presente nel luogo della comunità”.

A fare gli onori di casa il generale di brigata (aus.) Antonio del Monaco, Presidente dell’Associazione “Progettare con te”. Al tavolo dei relatori siederanno inoltre: il colonnello (aus.) Nicola Gaglione, Vice Presidente; il dott. Roberto Palma, Segretario ed il dott. Antonio Grilletto, Giornalista e Moderatore.

Previsti gli interventi tecnici sulla tematica del fenomeno immigratorio: dell’on. Michele Schiano di Visconti, Consigliere della Regione Campania; di don Luigi Merola, Presidente dell’Associazione “A’ voce d’è creature” e del dott. Vincenzo Palma, già referente per il Demanio dello Stato dell’allora Direzione Confische Antimafia. Per l’occasione sarà conferito il titolo di “Socio Onorario” al: dott. Giandomenico Lepore, già Procuratore Capo della Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Napoli e don Luigi Merola.