Premonizioni 2019: la Sibilla e Dolores Melodia a Cuma

Premonizioni: Cuma, un viaggio nel mito riunisce per questo evento una visita guidata a cura di HOTC Heart of the City, la performance La Sibilla è tornata, un aperitivo al tramonto e l’esibizione di Dolores Melodia.

In linea con lo spirito che anima sia Lo sguardo che trasforma che HOTC, ovvero la promozione del territorio attraverso la cultura e un turismo responsabile e sostenibile, la serata sarà introdotta da una visita guidata agli scavi archeologici di Cuma. Un percorso che affonda le radici nella Magna Grecia e, attraverso il Tempio di Giove, il Tempio di Apollo e l’Acropoli conduce alla Grotta della Sibilla.

A seguire, si terrà la performance La Sibilla è Tornata, ideata da Francesco Casale e Guido Liotti. I suoni, le voci, le suggestioni visive, i movimenti e le musiche degli interpreti (chiamati neo - adepti) conducono gli spettatori (o postulanti) alla ricerca della Sibilla. Il percorso iniziatico li porterà al cospetto della sacerdotessa, che consegnerà a ciascuno di loro un vaticinio sul futuro.

Al tramonto gusteremo un aperitivo sul Belvedere ed a seguire, il suggestivo scenario offerto dall’Acropoli sarà animato dalle note di Dolores Melodia e della sua fisarmonica. L'artista, al secolo Antonella Monetti, è cantante, attrice teatrale, regista e conduttrice televisiva. Il suo alter ego nasce nel 2014, quando si esibisce in brani del repertorio napoletano insieme Mario Romano Quartieri jazz. Da allora, Dolores porta in giro le sue note e l’immancabile fisarmonica, spaziando tra sonorità classiche e innovative e tra le diverse anime della sua arte. Nel 2017 nasce l’album Fino all’urdemo suspiro, definito composto di “nove brevi racconti che rimandano a delle canzoni. Le canzoni evocano racconti. Un continuo scambio tra testi, suoni e media differenti. Un avventuroso viaggio tra rimandi e, alla lettera, corrispondenze: cartoline dai nostri tempi con musica d’altri tempi”



Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: cell 3914143578 oppure 377 099 4320

email: info@losguardochetrasforma.org – losguardochetrasforma@gmail.com – info@heartofthecity.it

Previsto un contributo spese (comprensivo dell’ingresso al sito).

Appuntamento allo slargo degli scavi di Cuma, via Provinciale Vecchia Licola - prima traversa a destra dopo l'arco di Arco Felice (venendo in macchina da Napoli) - ore 17,00 (per la visita guidata) oppure ore 18,00 (per performance ed esibizione di Dolores Melodia)

Possibilità di utilizzare il Cuma Express (per l’andata da Montesanto) e una navetta per la stazione di Licola della Circumflegrea (per il ritorno a Montesanto).

