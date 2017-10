Premio Troisi: con Ficarra e Picone e Angelo Pintus si chiude la XVII edizione

Il Premio Massimo Troisi si avvia verso un lungo week end che vedrà protagonisti ospiti nazionali e locali.

Dopo il successo degli spettacoli andati in scena nella splendida cornice di Villa Vannucchi a San Giorgio a Cremano, con Edoardo Targaglia, che ha debuttato in Prima Nazionale con il nuovo spettacolo "Tutto il Mare o Due Bicchieri", Federico Salvatore, che ha presentato lo spettacolo “Napocalisse” e con Ciro Ceruti e Francesco Procopio, con la Cab-Commedia “I Nuovi Poveri” si arriva alle serate finali del Premio Troisi.

Inoltre in questi giorni si sono svolte le selezioni per accedere alle semifinali del concorso Miglior Attore Comico che individuerà - come da tradizione - la giovane promessa della comicità nazionale.

Venerdi 13 ottobre, infatti, si svolgeranno le Semifinali del Concorso Miglior Attore Comico. Alle selezioni, coordinate dal direttore artistico del Premio Paolo Caiazzo, si sono esibiti giovani talenti che hanno risposto al bando di concorso indetto nelle settimane scorse. Superate le prime fasi di selezione i protagonisti dovranno convincere la giuria presieduta da Enzo De Caro (storico componente de La Smorfia), che sarà affiancato da Anna Pavignano, scrittrice e coautrice di Massimo Troisi, Gianni Parisi, Peppe Borrelli e Niko Mucci, per poi esibirsi la serata finale e consacrarsi come il miglior attore comico 2017.

"Hanno riposto in tanti al bando di concorso per vincere il prestigioso riconoscimento - spiega il sindaco Giorgio Zinno - e questo ci rende orgogliosi e consapevoli che il ritorno del Premio Troisi è una kermesse di valore nel panorama artistico - culturale italiano, quest'anno anche grazie alla direzione artistica di Paolo Caiazzo. C' è grande attesa per vedere sul palco i giovani che hanno voglia di mettersi in gioco per conquistare, come è già avvenuto nelle precedenti edizioni, il successo che meritano nel mondo dello spettacolo".

Ben 8 giovani partecipanti avranno a disposizione 5 minuti per qualificarsi alla Finale.

La serata sarà condotta da Francesco Mastandrea e Mariasilvia Malvone rispettivamente speaker di Radio Marte e speaker di Radio Kiss Kiss.

Ad alternare le esibizioni dei giovani comici in gara interverranno: le Sex&Sud e Marco Cristi, entrambi già vincitori di due precedenti edizione del Premio, mentre Enzo Fischetti, di Barra, e Peppe Iodice di San Giorgio a Cremano, concluderanno una serata che si preannuncia scoppiettante e in linea con il così detto "raggio-Troisi".

Sabato 14 Ottobre si svolgerà la seconda Semifinale. Questa volta ad intervenire altri comico affermati: Nando Timoteo, da Bergamo e vincitore di precedente edizione del Premio così come Peppe Laurato che lo vinse in coppia con il compianto Massimo Borrelli con lo pseudonimo di DueXDuo.

Ancora protagonisti della serata Rosaria Miele, di S. Giovanni a Teduccio, Mino Abbacuccio, di Barra e il direttore Artistico Paolo Caiazzo nato a San Giorgio a Cremano. Ancora una volta il "raggio-Troisi" colpisce e ci presenta una serie di attori comici che sono nati e cresciuti nelle zone limitrofe del Comune di nascita di Massimo.

Domenica 15 Ottobre ci sarà l'attesa Finale del concorso Miglior Attore Comico 2017.

La serata sarà condotta dallo speaker di Radio Marte ed RTL Gianni Simioli.

Moltissimi gli ospiti di questa sera dove il padrone di casa Paolo Caiazzo farà gli onori a Maria Bolignano ed Enzo&Sal, anche loro in passato vincitori del concorso, e Ciro Giustiniani nato ai confini con S.Giorgio a Cremano e quindi in pieno raggio-Troisi. A completare la serata due ospiti musicali l’ercolanese Andrea Sannino che proporrà una toccante canzone dedicata a Massimo Troisi e la sangiorgese Claudia Paganelli già protagonista di musical internazionali.

L'ospite comico d'onore è Angelo Pintus. Già protagonista a Colorado Cafè e Zelig, negli ultimi anni si è contraddistinto per le lunghe tournée teatrali come campione di incassi con i suoi spettacoli.

Angelo Pintus è attualmente in scena a Milano, presso il prestigioso Teatro Manzoni, ma ha accettato volentieri l’invito di partecipare alla manifestazione per portare il suo particolare e sentito omaggio al grande Massimo Troisi.

Novità della XVII edizione è il Premio Massimo Troisi per il miglior film dell’anno a FICARRA e PICONE per "L'ora legale”. Anche loro, come grandi estimatori dell’artista Troisi, hanno accolto con grande entusiasmo il riconoscimento per la loro commedia cinematografica del 2017 ed ed accettato l’invito a ritirare il premio in Villa Vannucchi, location storica del suo primo Film “Ricomincio da tre".

Info biglietti e orari inizio:

Venerdi 13 ottobre biglietti platea euro 6 e gradinata euro 4, inizio ore 21.00

Sabato 14 ottobre biglietti platea euro 6 e gradinata euro 4, inizio ore 21.00

Domenica 15 ottobre platea euro 10 e gradinata euro 5, inizio ore 21.00

prevendite attive tramite il circuito GO2.it