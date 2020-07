Terza edizione del Premio Nazionale “19 luglio 1992, Terra Viva, dalla parte della legalità”

Siamo giunti alla 3^ edizione del premio Nazionale “19 luglio 1992, Terra Viva, dalla parte della legalità”.

Il premio si tiene il 19 luglio 2020 elle ore 19:00 in Piazzale Europa a Quarto (NA), a margine della cerimonia di commemorazione della stage di via D’Amelio a Palermo dove persero la vita il Giudice Paolo Borsellino e gli agenti della Sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li muli, Waler Eddie Cosina, Claudio Traina.



L’evento di quest’anno è organizzato in collaborazione con il Comune di Quarto (NA) la cui amministrazione attuale è estremamente sensibile alla divulgazione di una cultura di legalità e al contrasto socio culturale di ogni forma di criminalità, questa volontà la si può evincere anche grazie al grande lavoro di recupero e gestione dei numerosi beni confiscati alla criminalità organizzata che si trovano sul territorio di Quarto (NA) e dei quali l’attuale amministrazione comunale si è fatta carico del riutilizzo e gestione.



Inoltre siamo lieti di ringraziare il Capo della Polizia di Stato il quale ha gentilmente concesso l’utilizzo dello stemma araldico della Polizia di Stato con la quale ci pregiamo di collaborare per la riuscita di questo evento.



Il premio Nazionale “19 luglio 1992, Terra Viva, dalla parte della legalità”, è un riconoscimento che vuole valorizzare la cittadinanza attiva di donne e uomini che attraverso i loro scritti, azioni e/o parole, nell’attività lavorativa o nella vita quotidiana, si sono distinti perché hanno contribuito a dare esempio di scelta di legalità.



Con passione e resilienza hanno reagito opponendosi, facendo della loro azione nella vita quotidiana, della propria professione e del proprio dire, esempio di rettitudine e bellezza per la collettività, divenendo esempio di così profonda intensità, da destare orgoglio e ammirazione nella società civile per il non comune senso civico e della legalità mostrati nell'affrontare gravi avversità personali, lavorative e, nel denunciare, perseguire illegalità e ingiustizie che danneggiavano l’intera collettività in ambito Nazionale.

Quest'anno i prescelti che riceveranno tale riconoscimento sono:



Angela Iovino, vedova vittima innocente criminalità Maikol Giuseppe Russo;



Il Sost. Proc. Dott. Catello Maresca, il quale oltre a svolgere la propria professione a contrasto della criminalità è schierato in prima linea nell'azione incessante della divulgazione di una cultura di legalità nella popolazione civile;



Lucia Di Mauro, vedova guardia giurata Gaetano Montanino;



Roberto Catani, pres. Associazione, Legalità organizzata;



Don Antonio Coluccia, che in terra di Puglia si è schierato contro la criminalità;



Aldo Russo, Direttore Generale Accademia Tennis Napoli, che con la sua attività trine lontani dalle strade tanti giovani;



Mauro Esposito, testimone di giustizia, che ha denunciato la criminalità organizzata mettendo a rischio la propria vita;



Conducono:

Ilaria Urbani Giornalista

Angelo Zanfardino Giornalista e co fondatore del premio

Madrina della serata: Mery D’Onofrio Giornalista

Responsabile dell'evento e co fondatore del premio Salvatore De Maio