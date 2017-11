Premio Mediterraneo 2017 - Poeti per la Pace

La Fondazione Mediterraneo organizza il Premio Mediterraneo 2017 in sinergia con Poeti per la Pace.



Durante la cerimonia verranno declamate poesie provenienti da 5 continenti, e vi sarà la proiezione di una videopoesia di L. Ron Hubbard dal titolo "Declaration of Peace", edita nella Serie di L. Ron Hubbard.



Tutti gli Amici di Ron sono invitati ad aderire e assistere al conferimento del Premio Mediterraneo 2017, tra i più prestigiosi al mondo, che sarà dato a L. Ron Hubbard (alla memoria), dal presidente Michele Capasso.

-

I partecipanti riceveranno un attestato.

-

Prenotazioni: vincenzo@poetiperlapace.org