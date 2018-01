Premio Letterario Internazionale EMILY DICKINSON: la cermonia conclusiva della XXI edizione

Giovedì, 18 gennaio 2018, alle ore 16,30, si terrà la cerimonia conclusiva della XXI Edizione del premio Letterario Internazionale, EMILY DICKINSON, promosso dall’Associazione Culturale EMILY DICKINSON, presso la sala consiliare “Silvia Ruotolo” della V^ Municipalità Vomero - Arenella.

Il Premio si articola in sei sezioni: libri editi ed inediti di narrativa, poesie, saggi...

Riconoscimenti speciali, poi, in seno alla cerimonia conclusiva di premiazione, verranno assegnati a personalità del panorama culturale e dell’informazione dell’Italia meridionale, che si sono distinte per doti umane, per coerenza, per attaccamento alle memorie del proprio paese.

La giuria risulta costituita dalla Presidente Prof.ssa Carmela Politi Cenere, dalla Prof.ssa Luisa Gregory, dall’Avv, Carmine Monti, dall’Ing. Ruggiero Cenere e da iscritti all’Associazione.