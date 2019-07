Premio La Fescina, al via la VII edizione

A Quarto, il 4 luglio, protagonista il Premio La Fescina, che giunge alla sua VII edizione.

Questa edizione nasce dal connubio ancora piu incisivo tra la Moda e lo spettacolo, considerando che saranno ben 5 le maison in passerella e altrettanto saranno le testimonials che interverranno tra i quali figura Sara Tommasi, oramai persona completamente rinata dopo il periodo buio. A farle compagnia ci saranno la soubrette Francesca Giuliano, nota per la sua stagione tv ad Avanti un Altro su Canale 5; Maria Guerriero attrice e protagonista del suo ultimo lavoro "Dagli occhi dell'amore". La tv anni 90 avrà una degna testimone in Giulia Montanarini, mentre Emanuela Tittocchia sarà premiata per la tv da talk show.

Un personale ricordo da parte della kermesse andrà anche a Federico Fellini e Renato Carosone attraverso la partecipazione di Antonella Ponziani attrice che lavoò col grande Fellini e l'orchestra swing Dolcevita di Nestor Piacenti che proporrà un middle del maestro Carosone.

Premiato anche Luca Volpe, nativo dei campi flegrei e ormai mentalista affermato in tutto il mondo.

Premi alle professioni invece andranno al Dott. Mauro Iorio, odontiatra, e al Dott. Cesare La bianca, economista.

Ma questa edizione è anche l'occasione per festeggiare il ritorno in Rai di Sandra Milo alla quale l'amministrazione ha deciso di dare omaggio alla carriera con la statuetta raffigurante la Fescina reperto storico che identifica la cittadina quartese.

Il palinsesto è molto ricco e si aggiorna di ora in ora di tante novità come un momento di apertura voluto dal direttore artistico e dall'assessore Vincenzo Biondi da dedicare alla piccola Noemi, la piccola ferita in una sparatoria a Napoli.