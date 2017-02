Premio Eccellenze Campane

Premio L'Albero della Vita Eccellenze Campane 2016 ideato e organizzato dalla Presidente dell associazione Mulan Antonella Fusco Sabato 10 dicembre hanno partecipato al "Premio Eccellenza 2016" , destinato hai rappresentanti del mondo della cultura e spettacolo, di arte e artigianato, di scuola e società, mentre scorrazzavano per tutta l'area espositiva le telecamere di "We Can Dance" con le incursioni comunicative di Dino Piacenti, sul palco centrale con la cerimonia, condotta dal presentatore Ralph Stringile, si sono susseguite le premiazioni per l'Eccellenza 2016. Il Sindaco di Mariglianella Felice Di Maiolo, l'Assessore allo Sport e Spettacolo, Felice Porcaro, la Consigliera Comunale Angela Cerciello; il Sindaco di Saviano, Carmine Sommese; i Consigliere della Regione Campania, On. Carmine Mocerino e Pasquale Sommese, Stefania Luciani , hanno consegnato di volta in volta il "Premio Eccellenza 2016" alla Dirigente Scolastica dell'I. C. S. "Giosuè Carducci" di Mariglianella, Giovanna Afrodite Zarra, alla scrittrice napoletana Antonella Cilento, già finalista al Premio Strega con "Lisario o il piacere infinito delle donne"; a Stefano Gargiulo, musicista già premiato a Los Angeles, scoperto agli Award di Hollywood; alla fondatrice dell'Associazione "Ciro Vive", la signora Antonella Leardi, mamma di Ciro Esposito lo sfortunato tifoso del Napoli deceduto per i fatti di Roma del 3 maggio 2014. Targhe di riconoscimento sono state assegnate a vari artisti: il tenore Rosario Esposito; il dodicenne da Volla, Ciro Mirra, reduce da "Prodigi" di Rai Uno; i veterani della canzone e del teatro Antonio Bonomo e il grande Oscar Di Maio ed i cabarettisti Edo e Gino Imperatrice dei "Fatebenefratelli", accompagnati da Alessandra Murolo poetessa e cantante; l'organizzatrice di eventi, Paola Barbaro; gli atleti della "Pankration ASD", già premiati ai campionati Europei in Bulgaria, il cui orgoglioso insegnate è Gennaro Di Laora ,L'attore di gomorra Arturo Sepe, il presentatore Dino Piacenti la scrittrice e giornalista Nunzia Napolitano ed infine il maestro pasticciere Raffaele Cardarelli. Particolarmente attesa è la serata di Gala che si svolgerà l'anno prossimo 2017 durante la quale saranno assegnati dei riconoscimenti alle eccellenze del territorio campano che si distinguono nei vari campi della cultura (arte, informazione, cinema, musica, letteratura, scienza, sport, ecc.) dando lustro alla regione attraverso un impegno costante e singolare conclude la Presidente Antonella Fusco organizzatrice anche dei mercatini di Natale Mariglianella classificati come uno dei piu belli per eventi ed ospiti