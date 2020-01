Pasquetta 2020 alla Tenuta Astroni tra musica e buon cibo

Il giorno di Pasquetta è il preferito da tantissime persone per andare a fare dei fantastici pic nic fuori porta o per partecipare agli eventi organizzati a Napoli in varie location.

Pasquetta cade nella giornata di lunedì 13 aprile 2020 e sono svariati gli eventi a cui prender parte per trascorrere una bellissima giornata con gli amici.

Come ogni anno, alla Tenuta Astroni verrà organizzato il pranzo di Pasquetta con musica ( D.J. e posteggia ) per ballare e divertirsi.



Menù Pranzo di Pasquetta



MENÙ MARE € 50,00

• Ostriche, carpaccio di salmone, carpaccio di pesce spada

• Julienne di seppie e polpo all'insalata su letto di verdure croccanti

• Scialatiello all'Amalfitana

• Filetto di Orata e Gamberoni con panure di mandorle

• Patata prezzemolata

• Dolce

• Bibite e Acqua minerale

• Vino Aglianico e Falanghina delle Cantine Astroni

• Caffè, amaro, grappe e limoncello



MENÙ TERRA € 42,00

• Tagliere di salumi e formaggio , ricotta salata, mozzarella di bufala

• Gateau di patata con salsa al fomaggio

• Fusilli avellinesi con porcini, pomodori, julienne di melanzane e basilico

• Arrosto di maialino di Norcia con demi-glace di rosmarino con involtini di melanzane

• Dolce

• Bibite e Acqua minerale

• Vino Aglianico e Falanghina delle Cantine Astroni

• Caffè, amaro, grappe e limoncello



MENÙ BAMBINO € 35,00 (incluso di attrazioni: Sala playground e giro con cavallo)

• Prosciutto e mozzarella

• Gnocchetti alla sorrentina

• Cotoletta di pollo e patatine

• Bibite e acqua



È obbligatoria la prenotazione con acconto. Per informazioni contattare i numeri 081/ 7266156-331/3104964



ATTRAZIONI PER BAMBINI

Per i bambini sarà allestita un’area coperta con gonfiabili ed avranno la possibilità di ricevere zucchero filato e pop-corn al momento.

Passeggiata a cavallo per i bambini.



INTRATTENIMENTO PER ADULTI

Il pranzo sarà allietato dal D.J e dalla posteggia napoletana.

